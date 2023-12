Kenya : une troisième panne générale d'électricité en 3 mois

Une panne d'électricité a frappé le Kenya dimanche soir, paralysant une grande partie du pays. Le ministre des Transports a demandé l'ouverture d'une enquête sur "d'éventuels actes de sabotage et de dissimulation" à la suite de cette troisième panne nationale en trois mois.

La panne d'électricité a commencé vers 20 h, affectant de nombreuses installations vitales, notamment l'aéroport principal de la capitale, Nairobi, qui est un centre de transport majeur reliant l'Afrique de l'Est à l'Asie, à l'Europe et à d'autres parties du monde.

Le ministre des Transports, Kipchumba Murkomen, a déclaré, peu après avoir visité l'aéroport dimanche en fin de journée, que "nous demandons officiellement aux services de la police nationale d'enquêter sur d'éventuels actes de sabotage et de dissimulation".

La compagnie d'électricité publique, Kenya Power, a attribué la panne à une "perturbation du système" et a déclaré que le problème était traité par des techniciens. "Nous avons interrompu la fourniture d'électricité dans plusieurs régions du pays en raison d'une panne présumée affectant le système électrique", indique un communiqué.

Plus tard dans la journée de dimanche, Kenya Power a publié une mise à jour indiquant qu'elle avait rétabli le service d'électricité dans certaines parties du pays, y compris dans certains quartiers résidentiels de la capitale, mais de nombreuses régions du Kenya restaient privées d'électricité lundi matin.

Lors d'une panne similaire survenue le mois dernier, il avait fallu plus de 12 heures aux ingénieurs pour rétablir le courant dans la plupart des régions du pays.

Mais c'est le 25 août que la panne a été la plus grave, la plus longue de l'histoire du Kenya. La cause reste un mystère, la compagnie d'électricité accusant une défaillance du plus grand parc éolien d'Afrique, ce qui fait porter la responsabilité au réseau électrique.

Dans certaines régions du pays, notamment à Nairobi, il a fallu près de 24 heures pour que le courant soit rétabli.

Sur les réseaux sociaux, les Kényans ont demandé des explications à Kenya Power sur les fréquentes coupures de courant qui ont suivi la panne de dimanche, tandis que d'autres se sont moqués de l'agence, affirmant qu'elle était pire que les compagnies d'électricité du Nigeria et de l'Afrique du Sud, où le rationnement ou le délestage, comme on l'appelle, est monnaie courante.

La dernière panne d'électricité au Kenya survient alors que le pays est confronté aux prix élevés du carburant, que beaucoup accusent d'être à l'origine de millions de dollars de pertes pour les entreprises et l'économie dans son ensemble, qui connaît de graves difficultés.