Afrique du Sud : la vague de froid se poursuit, les citoyens invités à la prudence

Une vague de froid se poursuit en Afrique du Sud alors que des conditions météorologiques difficiles perturbent les services dans plusieurs régions du pays.

Des vents violents, des fortes pluies et de la neige étaient attendus mardi dans le nord et l'est du pays, selon le Service météorologique sud-africain. Le Gauteng, le Free State et le Mpumalanga sont parmi les provinces concernées.

De fortes chutes de neiges ont aussi recouvert la province de KwaZulu-Natal, à l'est de l'Afrique du Sud.

La vague de froid fait notamment peser une pression sur l'approvisionnement en électricité. Des coupures de courant ont été signalées à Johannesburg et la population a été encouragée à réduire sa consommation.

Du côté de l'éducation, les écoles restent ouvertes dans le Gauteng mais les parents sont invités à la vigilance.

Les autorités ont aussi demandé aux automobilistes de faire preuve de prudence, notamment sur certains axes routiers majeurs, rendus glissants par la glace et la pluie. La route N3, qui relie Johannesburg à Durban, reste ouverte malgré les conditions.

Selon les services météorologiques, la vague de froid devrait se poursuivre mercredi.