Kenya : la mort des 15 éléphants liée à un empoissonnement au cyanure

Quinze éléphants retrouvés morts au cours du mois dernier dans l'un des parcs naturels les plus connus du Kenya auraient été empoisonnés au cyanure.

Le poison proviendrait probablement des pesticides utilisés dans des exploitations agricoles voisines. , ont déclaré jeudi des responsables de la protection de la faune.

Ces décès se sont produits dans le parc national d'Amboseli, près de la frontière tanzanienne, qui abrite certains des troupeaux d'éléphants les plus célèbres d'Afrique.

Une enquête préliminaire a révélé que les animaux avaient ingéré du cyanure, « une substance toxique… très mortelle, très vénéneuse », a déclaré à l’AFP Duncan Juma Wanyama, porte-parole du Kenya Wildlife Service. « Et dès qu’un éléphant en ingère, cela affecte ses poumons et son foie », a-t-il ajouté.

Les enquêteurs soupçonnent les éléphants d’avoir mangé des tomates contaminées par des « pesticides très puissants », a précisé M. Wanyama.

Des tomates ont été retrouvées dans l’estomac de plusieurs éléphants du même troupeau, qui auraient pu être attirés par des plants non mûrs poussant dans des exploitations agricoles voisines, a-t-il ajouté.

L’enquête était toujours en cours et on ne savait pas encore si l’empoisonnement était accidentel ou délibéré.

Au moins un éléphant est mort dans la ferme où poussaient les tomates. D’autres ont titubé jusqu’à un point d’eau avant de mourir quelques jours plus tard, malgré les soins prodigués par des vétérinaires. Neuf éléphantes et leurs petits, ainsi qu’un mâle adulte, avaient présenté des symptômes similaires, notamment une paralysie partielle les empêchant de se tenir debout.

Les cinq autres carcasses étaient trop décomposées ou avaient été dévorées par des charognards ; les enquêteurs n’ont donc pas pu déterminer la cause du décès.

Les responsables de la protection de la faune vérifient actuellement si d’autres agriculteurs de la région utilisent les mêmes produits chimiques.

Amboseli est mondialement connu pour ses troupeaux d’éléphants et ses paysages de savane, avec le mont Kilimandjaro visible de l’autre côté de la frontière, en Tanzanie.