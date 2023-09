Le Kenya produit 70% de son énergie à partir de sources renouvelables

Le Kenya génère plus de 70 % de son énergie à partir de sources renouvelables telles que la géothermie, l'hydroélectricité et l'énergie éolienne, le secteur de l'énergie solaire devenant intéressant pour les usages industriels et domestiques.

Le gouvernement kenyan applique un taux zéro à l'importation de certains intrants, tels que les panneaux solaires et les onduleurs, afin d'encourager les ventes.

Lors du sommet inaugural sur le climat en Afrique à Nairobi, au Kenya, le président William Ruto a affirmé que l'Afrique pouvait réussir à dépendre entièrement des énergies renouvelables,

_"Le continent dispose d'un potentiel suffisant pour être entièrement autosuffisant grâce à un mélange d'énergie éolienne, solaire, géothermique, de biomasse durable et d'hydroélectricité", a-_t-il déclaré.

Cependant, la technologie solaire importée au Kenya continue d'être taxée par des droits d'importation et les détaillants doivent souvent facturer plus de 15 % de taxe sur la valeur ajoutée, ce qui oblige les consommateurs à supporter le coût élevé du passage à l'énergie verte.

La fiabilité de l'énergie solaire et son faible coût, malgré un capital d'installation initial élevé, ont attiré les aciéries et les usines d'huile comestible, qui constituent l'une des principales clientèles d'une entreprise basée dans la capitale, Nairobi.

"c'est une énergie très propre"

Le directeur général de Clean Power, Rashmi Shah, a déclaré que l'entreprise avait installé 25 000 kilowatts au cours des six dernières années, ajoutant que "c'est une énergie très propre" et que les clients sont en mesure de récupérer leurs coûts initiaux grâce aux économies réalisées au cours des quatre premières années.

"Nous ne polluons pas du tout l'air, nous n'augmentons pas les températures, nous n'affectons pas le climat de la terre. C'est pourquoi l'accent est mis de plus en plus sur les énergies plus propres, et l'énergie solaire est certainement l'une des énergies les plus propres", a-t-il déclaré à l'Associated Press.

Bien que l'entreprise se concentre sur les industries, certaines installations domestiques, dont celle de M. Shah, lui ont permis d'être complètement hors réseau, l'épargnant ainsi d'une récente panne nationale au cours de laquelle les personnes dépendant du distributeur d'électricité Kenya Power and Lighting Company, y compris le principal aéroport du pays, sont restées dans l'obscurité pendant des heures.

La Banque mondiale note que le déploiement de mini-réseaux solaires a augmenté en Afrique subsaharienne, passant d'environ 500 installations en 2010 à plus de 3 000 aujourd'hui.

L'agence des Nations unies pour l'environnement indique que 60 % des meilleurs sites solaires du monde se trouvent en Afrique et qu'il existe encore un grand potentiel, car cette énergie n'est exploitée qu'à hauteur de 1 %.