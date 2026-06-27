Le Burkina Faso annonce la rupture de ses relations diplomatiques avec la France

Le gouvernement du Burkina Faso a annoncé vendredi, la rupture de ses relations diplomatique avec la France.

Ouagadougou reproche au régime en place en France, son activisme contre les intérêts du Burkina Faso, des ambitions néocolonialistes avec le soutien actif à réseaux subversifs et aux groupes terroristes actifs au Sahel.

"Le gouvernement du Burkina Faso porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'il a pris la décision de rompre ses relations diplomatiques avec la République française pour compter de ce jour 26 juin 2026. Cette décision fait suite à une évaluation approfondie de l'état actuel des relations bilatérales entre le Burkina Faso et la France. En effet, les conditions indispensables à la promotion de relations fondées sur le respect mutuel, la confiance réciproque, le respect du principe de non-ingérence dans les affaires intérieures et de la souveraineté nationale ne sont pas réunies."

Les relations entre Paris et Ouagadougou se sont dégradées depuis l’arrivée des militaires au pouvoir au Burkina Faso. Leur chef, le capitaine Ibrahim Traoré ayant décidé de se tourner vers la Russie.