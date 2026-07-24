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Incendie au Cap Ferret : 8 700 hectares ravagés et 5 300 personnes évacuées

Des images tournées à Lège-Cap-Ferret montrent un immense panache de fumée s'élevant au-dessus de la forêt de pins tandis que les flammes progressent vers Lège-Bourg. Les pompiers tentent de protéger les habitations, mais au moins une maison a déjà entièrement brulée. D'autres séquences montrent des habitants et des vacanciers évacués, épuisés, allongés sur des lits de camp dans une salle communale après avoir dû quitter en urgence campings et quartiers résidentiels. L'incendie se serait déclaré accidentellement le 22 juillet près de Saumos, au nord du bassin d'Arcachon, avant de se propager rapidement à travers la pinède en direction de Lège-Cap-Ferret. Attisées par de violentes rafales de vent, les flammes ont gagné le sud le long de l'étroite presqu'île, prise entre l'océan Atlantique et le bassin d'Arcachon. Face à leur progression, les autorités ont procédé à des évacuations successives, village après village. Ce vendredi, le feu a déjà détruit près de 8 700 hectares. L'ensemble de la presqu'île du Cap Ferret a été évacué par la route et par bateau. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a indiqué qu'environ 80 maisons avaient été touchées, dont une cinquantaine entièrement détruites, sans faire de victime. Le maire, Philippe de Gonneville, a précisé que 5 300 personnes, en majorité des campeurs, avaient été évacuées au cours de la seule nuit précédente. Près de 700 pompiers, épaulés par des avions bombardiers d'eau, restent mobilisés pour tenter de contenir le sinistre, alors que la France traverse son troisième épisode de canicule de l'année 2026. L'accès à la presqu'île demeure réservé aux secours et aux personnels indispensables, tandis que les opérations se poursuivent pour protéger les zones encore menacées. Cet incendie s'inscrit dans une saison particulièrement éprouvante. Selon Laurent Nunez, plus de 12 500 feux de végétation se sont déclarés en France depuis le début de l'année, détruisant plus de 44 000 hectares.

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