Qu'attendre de la rupture diplomatique entre le Burkina et la France ?

Burkina : Fin des relations diplomatique entre Ouagadougou et Paris, ce qui va change Le Burkina Faso a mis fin à ses relations diplomatiques avec la République française à compter du vendredi 26 juin 2026.

L’annonce a été faite par le gouvernement dans un communiqué rendu public à Ouagadougou. Après le divorce consommé entre Paris et Ouagadougou, les actes diplomatiques en lien avec ses deux états seront désormais gérés par un état tiers affirme Hamadé Soro spécialiste en relations internationales qui cite la convention de Vienne : « Ce sont les rapports étatique et institutionnel entre les deux états qui sont impacté par la rupture, mais on a vu des états qui sont en belligérance, mais qui arrivent quand même à communiquer à garder un canal à travers un autre pays. »

Toutefois, cette rupture diplomatique n’est pas irréversible estime Hamadé Soro : « Ce qui est mise en cause, c’est le comportement d’acteur politique du moment si par exemple avec le temps il y a une nouvelle configuration qui se présente alors des nouvelles mesures également peuvent être prise pour faire face à cette nouvelle donne », a ajouté l'analyste.

Selon l’analyste, la rupture diplomatique n’a d’incidence sur la coopération économique sauf comportement hostile des entreprises françaises au Burkina.

« Même si la dénonciation de l’accord de non double taxation qui imposent désormais aux entreprises française de payer les impôts au Burkina, avait incité certains entreprises à quitter le sol burkinabé. Cette rupture qui est un acte diplomatique et politique n’a pas de silence sur la question donc économique, si et manifestement ces entreprise française qui sont installées au Burkina Faso décident d’adopter un comportement hostile et là ça devient une autre évolution qui sera aussi apprécié par le gouvernement Burkinabè », a déclaré Hamadé Soro, spécialiste en relations internationales.

Paris a réagi à cette décision des autorités burkinabè qu’elle qualifie d’unilatérale, d’hostile et sans fondement en assurant que des mesures de réciprocité seront prises.