Ouagadougou inflige une amende de 76 000 euros à Canal+

Au Burkina Faso, le Conseil supérieur de la communication (CSC) a sanctionné le groupe français Canal+ d’une amende de 50 millions de francs CFA, soit environ 76 200 euros, pour manquement à ses obligations en matière de diffusion des chaînes publiques nationales.

Selon l’Agence d’information du Burkina (AIB), l’autorité de régulation reproche à Canal+ International de ne pas avoir assuré l’accessibilité gratuite des chaînes de la Radiodiffusion Télévision du Burkina (RTB) à l’ensemble de ses abonnés sur le territoire national. Ouagadougou exige en effet que les chaînes publiques restent accessibles sans frais supplémentaires et sans condition particulière pour les utilisateurs des bouquets Canal+ présents dans le pays.

Cette obligation découle d’une convention signée en février 2024 entre le CSC et Canal+ International. Le texte prévoit notamment le maintien de la diffusion des chaînes de la RTB, y compris lorsque l’abonnement d’un client arrive à expiration. À travers cette sanction, le régulateur entend faire respecter les engagements contractuels pris par l’opérateur audiovisuel, dont les offres demeurent parmi les plus populaires en Afrique francophone.