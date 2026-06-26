USA : manifestation en soutien aux migrants haïtiens et syriens dans l'Ohio

Des habitants se sont rassemblés jeudi dans l’Ohio pour soutenir les migrants haïtiens, à la suite d’une décision de la Cour suprême autorisant l’administration Trump à mettre fin aux protections juridiques accordées aux migrants originaires d’Haïti et de Syrie fuyant la violence et les catastrophes naturelles dans leur pays.

La Cour suprême des États-Unis a statué jeudi que les migrants souhaitant déposer une demande d’asile peuvent être refoulés avant d’atteindre la frontière américano-mexicaine.

Cette mesure, connue sous le nom de « metering », n’est plus en vigueur depuis 2021, mais le président Donald Trump a demandé à la Cour de statuer sur sa légalité au cas où elle serait réinstaurée.

Cette mesure permettait aux agents fédéraux américains de l’immigration postés du côté mexicain de la frontière américano-mexicaine de refouler les demandeurs d’asile potentiels avant qu’ils n’atteignent le sol américain.

La loi sur l’immigration et la nationalité (Immigration and Nationality Act) autorise un « étranger qui est physiquement présent aux États-Unis ou qui arrive aux États-Unis » à demander l’asile.

En 2024, une cour d’appel divisée avait statué que cette disposition s’appliquait aux demandeurs d’asile potentiels aux points d’entrée, « quel que soit le côté de la frontière où ils se trouvent ».

L’administration Trump a demandé à la Cour suprême de rejeter cette interprétation, ce que la Cour, à majorité conservatrice, a fait par un arrêt rendu à 6 voix contre 3.

La question soumise à la Cour suprême était de savoir « si un étranger intercepté du côté mexicain de la frontière américano-mexicaine “arrive aux États-Unis” ».

Le juge Samuel Alito, dans un avis majoritaire auquel se sont ralliés les cinq autres juges conservateurs, a déclaré qu’« un étranger se trouvant au Mexique n’“arrive pas aux États-Unis” en tentant, sans y parvenir, de mettre le pied sur le sol de ce pays ».

« Un étranger “arrive aux États-Unis” uniquement lorsqu’il franchit la frontière », a déclaré Alito. « Une personne arrive à destination lorsqu’elle pénètre sur son territoire — et non avant — et cette conclusion ne change pas du fait que quelqu’un ou quelque chose bloque l’entrée. »

La juge Sonia Sotomayor a rédigé une opinion dissidente à laquelle se sont ralliés les deux autres juges libéraux.

« L’interprétation illogique de la Cour repose presque entièrement sur une fixation sur un seul mot : “dans” », a écrit Mme Sotomayor, ajoutant que cela « entérine la décision du pouvoir exécutif de claquer la porte au nez de tous ceux qui fuient la persécution.

« Les conséquences de la décision d’aujourd’hui sont prévisibles », a-t-elle déclaré. « Davantage de personnes mourront. Davantage de personnes tenteront de franchir illégalement la frontière, et certaines y parviendront tandis que d’autres échoueront. »

Trump a mené sa campagne présidentielle en promettant d’expulser des millions de migrants sans papiers et a pris, depuis son retour à la Maison Blanche, un certain nombre de mesures visant à accélérer les expulsions et à réduire les passages frontaliers.

Cette affaire d’asile fait partie d’une série d’affaires liées à l’immigration examinées par la Cour suprême au cours de cette session.

Jeudi, la plus haute juridiction du pays a soutenu une mesure de l’administration Trump visant à priver de la protection contre l’expulsion quelque 350 000 Haïtiens et 6 000 Syriens vivant aux États-Unis.

La Cour suprême devrait se prononcer la semaine prochaine sur la demande du président Donald Trump visant à mettre fin au principe de la citoyenneté par naissance, qui confère automatiquement la citoyenneté à toute personne née sur le sol américain.