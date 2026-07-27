Le Tchad annonce son retrait de la Cour pénale internationale

Le Tchad a annoncé lundi sa décision de se retirer de la Cour pénale internationale (CPI), évoquant son efficacité "limitée et à géométrie variable", dans un communiqué du porte-parole du gouvernement.

Le pays rejoint ainsi le Burkina Faso, le Mali et le Niger, qui avaient annoncé conjointement leur retrait de la CPI en septembre. La décision du Tchad intervient aussi après l'annonce vendredi du retrait "définitif" du Venezuela de l'institution, qui poursuit les individus pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité.

"Cette décision est l’aboutissement d’un examen approfondi du fonctionnement de la Cour pénale internationale depuis son entrée en fonction en 2002 ainsi que de son bilan dont l’efficacité demeure limitée et à géographie variable", indique le gouvernement tchadien, qui dénonce une activité concentrée "sur le Sud global en général et le continent africain en particulier."

Sur les 13 enquêtes ouvertes par la CPI depuis l'entrée en vigueur du Statut de Rome en 2002, neuf concernent des États africains, soulignent les autorités tchadiennes.

"À la même date, la Cour ne compte plus que sept personnes détenues, dont six sont poursuivies dans des situations africaines", poursuit le communiqué.

Selon un communiqué publié jeudi dernier sur la page du ministre des Affaires étrangères tchadien, cette décision intervient sur demande des États-Unis. Le sous-secrétaire d’État américain chargé des Affaires africaines aurait en effet exhorté le gouvernement tchadien à reconsidérer son adhésion à la CPI au cours d’un échange téléphonique jeudi.

"La partie américaine a exprimé ses préoccupations quant au fonctionnement de cette institution et souhaité un réexamen par le Tchad de son adhésion au Statut de Rome", selon le communiqué résumant l’échange.

Le retrait du Tchad de la CPI intervient dans un contexte où les organisations nationales et internationales dénoncent régulièrement l’implication présumée du pays dans le conflit soudanais.