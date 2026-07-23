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CPI : le procureur général Karim Khan fixé sur son sort vendredi

Karim Ahmed Khan, à Khartoum, au Soudan le 12 août 2021   -  
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By Rédaction Africanews

CPI

L’avenir de Karim Khan à la Cour pénale internationale est suspendu à une réunion prévue au siège des Nations unies à New York vendredi.

Des diplomates de 125 pays doivent décider si l’avocat britannique doit être démis définitivement de ses fonctions de procureur général de la juridiction basée à La Haye, aux Pays-Bas

Karim Khan est accusé d’agression sexuelle par une collaboratrice originaire de Malaisie en 2024, des faits qu’il a toujours contestés. L’affaire fait l’objet d’une enquête menée par l’Organisation des Nations unies.

Le quinquagénaire a réclamé des mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pour des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité présumés. Karim Khan accuse à son tour son ancienne collaboratrice d’agir pour le compte de l’État hébreu.

Cette affaire intervient alors que la Cour pénale internationale est dans le viseur des États-Unis. L'administration de Donald Trump veut démanteler l’institution.

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