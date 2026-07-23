Afrique du sud : la CPI appelée à enquêter sur les violences xénophobes

Deux ressortissants ghanéens ont soumis le 15 juillet une requête devant la Cour pénale internationale pour l'ouverture d'une enquête concernant les violences infligées aux étrangers en Afrique du Sud, selon le média Reuters.

Les deux hommes parlent d’un "schéma d’attaques généralisées et systématiques" contre les migrants et estiment que ces atrocités pourraient constituer des crimes contre l’humanité.

Passages à tabac, tueries, pillages de commerces et de logements : des ressortissants étrangers vivent l’enfer en Afrique du Sud, en proie à la violence xénophobe.

Face à la situation, nombre d’entre eux, ont été contraints de rentrer au bercail : plus de 150 000 selon les données de plusieurs pays. Des départs qui créent désormais des pénuries de main-d’œuvre en Afrique du Sud.

Le gouvernement sud-africain est accusé de rester dans l’inertie face à la chasse aux étrangers menées par des organisations non officielles.

La requête des ressortissants ghanéens a été qualifiée d’ ''opportuniste'' par un cadre du ministère sud-africain des Affaires étrangères.