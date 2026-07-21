Le Maroc booste ses capacités hôtelières avant la Coupe du monde 2030

Le Maroc prévoit d'augmenter sa capacité hôtelière de 60 000 lits, soit environ un cinquième de sa capacité actuelle, en prévision de la prochaine Coupe du monde de football, selon une déclaration de la ministre du Tourisme au média Reuters.

Le royaume sera l'un des trois hôtes de l'édition 2030 du tournoi, en compagnie de l'Espagne et du Portugal.

L'évènement doit permettre au Maroc de booster son secteur touristique, qui représente 7% de son produit intérieur brut.

"Nous considérons la Coupe du monde de football 2030 comme un accélérateur, et non comme une fin en soi", a déclaré à Reuters la ministre du Tourisme, Fatim-Zahra Ammor.

Le pays a déjà ajouté 45 000 lits d'hôtel durant les quatre dernières années, portant le total actuel à un peu plus de 300 000.

En plus de l'hôtellerie, le Maroc a aussi investi plus de 190 milliards de dirhams, soit près de 18 milliards d'euros, pour renforcer ses réseaux de transport ferroviaires, routiers et aériens, et construire des stades et des infrastructures urbaines.

Selon Fatim-Zahra Ammor, le royaume souhaite notamment voir augmenter les arrivées en provenance de Chine, des États-Unis et du Moyen-Orient.

Le Maroc a accueilli près de 20 millions de touristes en 2025, ce qui en fait la destination la plus visitée du continent africain.

Le pays vise à attirer 26 millions de visiteurs d’ici 2030.