USA : le maire de New York qualifie Netanyahou de ''criminel de guerre''

Un criminel de guerre : c’est ainsi que le maire de New York Zohran Mamdani, aux États-Unis, a qualifié le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou dans une vidéo publiée mardi sur le réseau social X.

Zohran Mamdani accuse le chef du gouvernement israélien de génocide dans la bande de Gaza, en raison des atrocités perpétrées par l'armée israélienne à l'encontre des Palestiniens au cours de son offensive militaire.

‘’Benyamin Netanyahou est un criminel de guerre, l’architecte d’un génocide effroyable contre le peuple palestinien. Il est responsable du meurtre de plus de 73 000 personnes. De la mutilation de dizaines de milliers d’enfants, dont les survivants subissent des amputations sans anesthésie. Du ciblage d’hôpitaux néonatals et de centres de soins prénataux, privant ainsi les nouveau-nés de toute chance de vivre. Des innombrables personnes qu’il a affamées en empêchant la nourriture et l’aide humanitaire de leur parvenir. De l’assassinat de centaines de travailleurs humanitaires et de journalistes’’, a déclaré le maire de New York.

Pour Zohran Mamdani, Benyamin Netanyahou devrait être arrêté s’il venait dans sa ville, afin de le remettre à la CPI, qui a émis un mandat contre lui en novembre 2024.

''Comme je l’ai dit, je partage l’avis de la CPI selon lequel Benyamin Netanyahou devrait être arrêté et jugé pour ses crimes, tout comme je le ferais pour toute autre personne mise en accusation par la CPI. Mon administration a examiné toutes les voies disponibles en vertu du droit applicable, afin de déterminer si la ville de New York pourrait exécuter le mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale si Benyamin Netanyahou venait ici. Il est clair que nous ne disposons pas de l’autorité juridique indépendante nécessaire pour exécuter ce mandat. Le gouvernement fédéral, en revanche, en dispose, et je l’appelle à se joindre à la CPI et à exécuter ce mandat. Je tiens également à être tout aussi clair : Benyamin Netanyahou n’est pas le bienvenu à New York'', a-t-il déclaré.

Le président américain Donald Trump en revanche a déclaré que Netanyahou ne serait pas arrêté lors de sa visite aux États-Unis.