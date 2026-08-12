Thaïlande : le HYROX, nouveau phénomène fitness qui conquiert Bangkok

À Bangkok, une nouvelle discipline sportive s’impose dans les salles de fitness : le HYROX. Mélange de course à pied et d’exercices fonctionnels, cette compétition venue d’Allemagne séduit un public de plus en plus large en Asie.

Le principe est aussi simple qu’exigeant : huit kilomètres de course, entrecoupés de huit épreuves physiques. Un format standardisé qui permet aux participants, quel que soit leur niveau, de se mesurer sur les mêmes exercices et de suivre leurs progrès d’une course à l’autre.

Pour Wiphada Chanchana, 28 ans, qui prépare sa première course à Bangkok, l’attrait va bien au-delà de la performance. « Ce que j’apprécie le plus, c’est l’esprit de communauté », explique-t-elle. Après plusieurs mois d’entraînement, elle participera à l’épreuve en relais avec une amie.

À Bangkok, les séances de HYROX attirent désormais aussi bien les sportifs aguerris que les débutants. Une popularité largement alimentée par les réseaux sociaux. Pour Worahop Cory Fuangkhajornfung, entraîneur, il est devenu difficile d’échapper au phénomène sur Internet. De nombreux participants viennent d’ailleurs simplement pour découvrir les cours, sans forcément envisager la compétition.

Fondé en Allemagne en 2017, le HYROX connaît une croissance spectaculaire en Asie depuis son arrivée à Hong Kong en 2022. Une édition organisée à Bangkok en mars avait réuni plus de 17 500 participants.

La discipline revendique aujourd’hui 1,5 million de sportifs dans le monde. Et le prochain rendez-vous de Bangkok, prévu du 13 au 16 août 2026 au Centre national des congrès Queen Sirikit, devrait encore confirmer cet engouement.

Derrière la compétition, le HYROX entend surtout créer une nouvelle communauté sportive, accessible aux débutants comme aux athlètes confirmés.