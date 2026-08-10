Les Israéliens méfiants après le rejet du plan de paix pour Gaza par Netanyahu

Les Israéliens ont accueilli avec méfiance et suspicion le dernier plan américain visant à instaurer une paix durable à Gaza.

Annoncé par le Conseil de la paix du président des États-Unis Donald Trump fin juillet, le plan prévoit que les forces israéliennes se retirent du territoire palestinien, une fois le désarmement du Hamas achevé.

Mais quelques jours après avoir fait part de ses "inquiétudes" au sujet du document, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a rejeté l'accord dimanche, affirmant que l’armée israélienne "n’effectuera aucun retrait tant que le Hamas ne sera pas véritablement désarmé."

Les forces israéliennes contrôlent plus de la moitié de l'enclave palestinienne, qui compte environ 2 millions d'habitants et a été en grande partie détruite par plusieurs années de bombardements israéliens réguliers.

"Je ne veux prendre aucun risque que ce qui s’est passé le 7 octobre se reproduise", a déclaré Shlomo Margalit, habitant du kibboutz Nir Oz, qui estime tout de même vouloir donner "une chance" à la paix.

"Nous devons trouver un moyen de lui donner une chance, de voir ce qui se passe, de surveiller chaque petite étape que le Hamas franchi pour nous assurer que cela va dans notre intérêt et rester optimistes", a-t-il affirmé.

Tous ses compatriotes ne partagent pas son optimisme.

"C'est une plaisanterie, parce que je pense que les États-Unis, le président Trump, ont besoin de pouvoir dire : 'Regardez, j’ai apporté la paix à Gaza.' Mais il est clair que le Hamas ne sera pad désarmé et que, si le Hamas ne rend pas les armes, Israël ne se retirera pas", a affirmé Bruce Schonefeld, un habitant de Tel-Aviv.

"Tant que le Hamas ne sera pas éliminé de Gaza, il n’y aura pas de paix", a-t-il ajouté.

De son côté, le Hamas a appelé dimanche Washington à faire pression sur le premier ministre israélien pour qu’il revienne sur ce rejet. Le mouvement islamiste palestinien s'est redit prêt à mettre en œuvre le plan de paix soutenu par les États-Unis.