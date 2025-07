Amnesty accuse Israël de génocide à Gaza

Amnesty International a publié jeudi un rapport affirmant qu’un système controversé, soutenu par Israël et les États-Unis, destiné à distribuer l’aide à Gaza utilise des tactiques d’isolement et de famine pour continuer à commettre un génocide dans la bande de Gaza durant la guerre d’Israël contre le Hamas.

L’organisation de défense des droits humains, basée au Royaume-Uni, a condamné Israël et la Gaza Humanitarian Foundation, soutenue par les États-Unis et Israël pour prendre en charge la distribution de l’aide à Gaza, en remplacant un réseau dirigé par les Nations Unies.

Le ministre des Affaires étrangères israélien a dénoncé le rapport d’Amnesty, affirmant que l’organisation “a rejoint les forces du Hamas et a totalement adopté toutes ses fausses propagandes”.

Le ministère de la Santé de Gaza rapporte que plus de 500 Palestiniens ont été tués ces dernières semaines à proximité ou dans les centres de distribution de la GHF. Ces centres sont protégés par des sociétés de sécurité privées et situés près de positions militaires israéliennes. Des responsables palestiniens et des témoins ont accusé les forces israéliennes d’avoir ouvert le feu sur des foules cherchant à se déplacer près des sites.

Selon le rapport d’Amnesty, Israël a “transformé la recherche d’aide en un piège pour des Palestiniens désespérés et affamés” via les hubs militarisés de la GHF. Les conditions ont créé “un mélange mortel de faim et de maladie qui pousse la population à ses limites”.

“Agnès Callamard, secrétaire générale d’Amnesty, a déclaré que cette perte quotidienne dévastatrice de vies, alors que des Palestiniens désespérés tentent de récolter l’aide, est la conséquence de leur ciblage délibéré par les forces israéliennes et la conséquence prévisible de méthodes de distribution irresponsables et mortelles.”

Israël rejette les accusations

L’armée israélienne affirme avoir tiré des coups de avertissement pour contrôler les foules et ne tirer sur des personnes qu’elle considère comme se comportant de manière suspecte.

Le ministère des Affaires étrangères et la COGAT, l’organisme de défense israélien chargé de coordonner l’aide à Gaza, ont déclaré qu’Israël a facilité l’entrée de plus de 3 000 camions d’aide dans la bande de Gaza depuis le 19 mai, et que la GHF a livré des boîtes de nourriture équivalant à 56 millions de repas.

Les organisations humanitaires estiment que cette quantité est loin d’être suffisante pour répondre aux besoins écrasants à Gaza. La GHF n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaire.

Le Programme alimentaire mondial (PAM) indique que, malgré la nouvelle initiative soutenue par Israël, la consommation alimentaire a atteint un niveau critique le mois dernier, la diversité alimentaire étant à son pire niveau depuis le début du conflit.

“La fermeture continue des passages, la violence intensifiée depuis mars, la flambée des prix des denrées alimentaires et les fournitures humanitaires et commerciales extrêmement limitées ont fortement restreint l’accès même aux produits de base,” a déclaré le PAM dans un rapport de juin.

Les centres de la GHF se trouvent près de positions militaires israéliennes

Le rapport d’Amnesty fait suite à une déclaration plus tôt cette semaine de plus de 165 grandes organisations caritatives et ONG internationales appelant à une fin immédiate de la fondation. Ils affirment que le nouveau mécanisme permet à Israël d’utiliser la nourriture comme arme, viole les principes humanitaires et est inefficace.

C’est le dernier signe de problème pour la GHF, une initiative secrète dirigée par un leader évangélique proche de Donald Trump, président américain. Le mois dernier, le gouvernement américain a promis 30 millions de dollars pour que le groupe continue ses opérations, la première donation connue des États-Unis à cette organisation, dont les autres sources de financement restent opaques.

La GHF a commencé à distribuer de l’aide le 26 mai, après un blocus israélien de près de trois mois qui a mis la population de plus de 2 millions de Gaza au bord de la famine.

Des témoins palestiniens ont décrit des scènes de chaos autour des sites de distribution, et deux contractants engagés dans l’opération ont indiqué à l’Associated Press que leurs collègues avaient tiré des coups de feu à balle réelle et lancé des grenades assourdissantes en direction des foules. Les Palestiniens doivent souvent parcourir de longues distances pour atteindre ces sites.

Dans un communiqué mardi, la GHF a rejeté les critiques sur ses opérations et a affirmé avoir livré plus de 52 millions de repas aux Palestiniens affamés.

“Au lieu de polémiquer et de lancer des insultes depuis la touche, nous souhaiterions que d’autres groupes humanitaires se joignent à nous pour nourrir le peuple de Gaza,” a déclaré la GHF.

La GHF a demandé à l’armée israélienne d’enquêter sur les allégations du ministère de la Santé de Gaza, mais le mois dernier, l’organisation a affirmé qu’il n’y avait pas eu de violence dans ou autour de ses centres et que son personnel n’avait pas ouvert le feu.

Israël a exigé un plan alternatif car il accuse le Hamas de détourner une partie de l’aide. L’ONU et les groupes humanitaires nient toute diversion significative.

Les accusations d’Amnesty de génocide

Amnesty a accusé Israël l’année dernière d’avoir commis un génocide dans la bande de Gaza durant sa guerre contre le Hamas, affirmant avoir cherché à détruire délibérément les Palestiniens par des attaques meurtrières, la démolition d’infrastructures vitales et la prévention de la livraison de nourriture, de médicaments et d’autres aides.

Israël, fondé après l’Holocauste, a fermement rejeté ces accusations de génocide, qualifiant cela de “lieu commun antisémite”. Il conteste ces accusations déposées par l’Afrique du Sud devant la Cour internationale de Justice et a rejeté celles de la Cour pénale internationale selon lesquelles le Premier ministre Benjamin Netanyahu et son ancien ministre de la Défense auraient commis des crimes de guerre à Gaza.