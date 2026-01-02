À New York, Zohran Mamdani, le nouveau maire, prête serment 

Zohran Mamdani est officiellement devenu maire de New York jeudi, avec la promesse de mettre tout en oeuvre pour faciliter le quotidien des plus démunis, qui souffrent de la cherté de la vie à New York.

Le démocrate a prêté serment dans une station de métro désaffectée située sous l'hôtel de ville, juste après minuit. Premier président musulman, c'est sur le Coran qu'il a posé sa main.

Après avoir travaillé une partie de la nuit dans son nouveau bureau, Mamdani est retourné à l'hôtel de ville en taxi vers midi, jeudi, pour une cérémonie d'investiture publique, plus grandiose.

"À partir d'aujourd'hui, nous allons gouverner de manière ambitieuse et audacieuse. Nous ne réussirons peut-être pas toujours, mais nous ne serons jamais accusés d'avoir manqué de courage pour essayer", a déclaré le nouveau maire, devant une foule en délire.

"À ceux qui insistent sur le fait que l'ère du grand gouvernement est révolue, écoutez-moi quand je vous dis ceci : la mairie n'hésitera plus à utiliser son pouvoir pour améliorer la vie des New-Yorkais", a-t-il ajouté.

Des foules se sont rassemblées dans un froid glacial pour assister à ce moment.

Tout au long de la cérémonie, Mamdani et d'autres orateurs ont insisté sur le thème qui lui a permis de remporter les élections : utiliser le pouvoir du gouvernement pour aider les millions de personnes qui luttent contre le coût élevé de la vie dans la ville.

Le nouveau maire a émaillé son discours de références à ces New-Yorkais, citant des travailleurs portant des bottes à embout d'acier, des vendeurs "dont les genoux souffrent à force de travailler toute la journée" et des cuisiniers "maniant un millier d'épices".

"J'ai été élu en tant que socialiste démocratique et je gouvernerai en tant que socialiste démocratique", a déclaré Mamdani. "Je n'abandonnerai pas mes principes par peur d'être considéré comme 'radical'".

Zohran Mamdani était accompagné sur scène par sa femme, Rama Duwaji.

Outre le fait d'être le premier maire musulman de la ville, Mamdani est également le premier maire d'origine sud-asiatique et le premier maire né en Afrique. À 34 ans, il est également le plus jeune maire de la ville depuis des générations.

Mamdani n'a pas perdu de temps pour se mettre au travail

Il a révoqué de nombreux décrets pris par l'administration précédente depuis le 26 septembre 2024, date à laquelle les autorités fédérales ont annoncé que l'ancien maire Eric Adams avait été inculpé pour corruption, inculpation qui a ensuite été rejetée à la suite de l'intervention de l'administration Trump.

Il a ensuite visité un immeuble à Brooklyn pour annoncer qu'il rouvrait un bureau municipal dédié à la protection des locataires et qu'il créait deux groupes de travail axés sur la construction de nouveaux logements abordables.

Lors d'une campagne qui a contribué à faire de l'accessibilité financière un mot à la mode dans tout l'échiquier politique, Mamdani s'est présenté avec un programme ciblé qui comprenait des promesses de garderies et de bus gratuits, un gel des loyers pour environ un million de ménages et un projet pilote d'épiceries solidaires gérées par la ville.

Mais il devra également faire face aux responsabilités quotidiennes de la gestion de la plus grande ville des États-Unis : gérer les ordures, la neige et les rats, tout en étant blâmé pour les retards du métro et les nids-de-poule.

Dans son discours, il a reconnu la tâche qui l'attend et a déclaré qu'il savait que de nombreuses personnes le regarderaient pour voir s'il réussirait.

"Ils veulent savoir si la gauche peut gouverner. Ils veulent savoir si les luttes qui les affligent peuvent être résolues. Ils veulent savoir s'il est juste d'espérer à nouveau", a-t-il déclaré. "Alors, debout, ensemble, avec le vent du but dans le dos, nous ferons quelque chose que les New-Yorkais font mieux que quiconque : nous donnerons l'exemple au monde entier."

Une ascension rapide vers le pouvoir

Né à Kampala, en Ouganda, Zohran Mamdani est le fils de la cinéaste Mira Nair et de Mahmood Mamdani, universitaire et auteur. Sa famille a déménagé à New York lorsqu'il avait 7 ans, et Mamdani a grandi dans une ville post-11 septembre où les musulmans ne se sentaient pas toujours les bienvenus. Il est devenu citoyen américain en 2018.

Il a travaillé sur des campagnes politiques pour des candidats démocrates dans la ville avant de se lancer lui-même dans la fonction publique, remportant un siège à l'Assemblée de l'État en 2020 pour représenter une section du Queens.

Maintenant qu'il a pris ses fonctions, Mamdani et sa femme quitteront leur appartement d'une chambre à loyer modeste dans le quartier périphérique pour s'installer dans l'imposante résidence du maire à Manhattan.

Le nouveau maire hérite d'une ville en plein essor, après des années de lente reprise suite à la pandémie de COVID-19. Les crimes violents sont retombés à leur niveau le plus bas d'avant la pandémie. Les touristes sont de retour. Le chômage, qui avait grimpé en flèche pendant les années de pandémie, est également revenu à son niveau d'avant la pandémie de COVID.