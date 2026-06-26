Gaza : une commission de l’ONU accuse Israël de cibler les enfants palestiniens

Une commission d’enquête internationale mandatée par le Conseil des droits de l’homme des Nations unies a accusé Israël de cibler délibérément les enfants palestiniens dans la bande de Gaza, estimant que ces actes constituent un élément central des accusations de génocide formulées à l’encontre de l’État hébreu.

À l’occasion de la publication d’un nouveau rapport consacré aux conséquences du conflit sur les enfants, le président de la commission, Srinivasan Muralidhar, a affirmé que « le ciblage des enfants » visait la capacité même du peuple palestinien à survivre et à assurer son avenir.

Selon les enquêteurs, les éléments recueillis permettent de conclure à des « motifs raisonnables » selon lesquels les autorités et les forces de sécurité israéliennes continuent de commettre le crime de génocide à Gaza. La commission estime notamment que des enfants palestiniens ont été délibérément pris pour cible et tués, y compris après l’entrée en vigueur du cessez-le-feu d’octobre 2025.

Le rapport souligne également les conséquences durables de la guerre sur les jeunes générations palestiniennes. Les enquêteurs évoquent la destruction du système de santé, des établissements scolaires et des structures de protection de l’enfance, compromettant durablement l’éducation, le développement et le bien-être des enfants.

La commission dénonce par ailleurs le ciblage des services de maternité et de néonatologie, qu’elle associe à une hausse des fausses couches et à des complications médicales affectant les nouveau-nés. Elle estime également que la famine provoquée par le blocus israélien a contribué à la mort d’enfants et à une dégradation sévère de leur état de santé.

Ces conclusions s’inscrivent dans le prolongement d’un précédent rapport publié en septembre 2025, dans lequel la commission affirmait qu’Israël avait commis quatre des cinq actes constitutifs du crime de génocide définis par la Convention des Nations unies de 1948.

Israël a rejeté catégoriquement ces accusations, qualifiant le rapport de « diffamatoire ». Les autorités israéliennes accusent la commission d’ignorer les actions du Hamas, qu’elles tiennent pour responsable de l’utilisation de civils, y compris d’enfants, comme boucliers humains.

Alors que la trêve conclue en octobre 2025 demeure fragile, Israël et le Hamas continuent de s’accuser mutuellement de violations du cessez-le-feu. Sur le terrain, les violences persistent et les perspectives d’un règlement durable du conflit restent incertaines.