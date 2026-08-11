Syrie : l'ancien président Bachar al-Assad condamné par contumace à la peine de mort

En Syrie, un tribunal de Damas a condamné mardi, l’ancien président Bachar al-Assad par contumace à la peine de mort.

Le président déchu a été reconnu coupable de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité commis pendant la guerre civile qui a ravagé son pays. Le conflit qui a duré près de 14 ans a fait environ 500 000 morts et des millions de déplacés.

C’est le premier verdict rendu dans le cadre des poursuites initiées contre l’ancien régime par les nouvelles autorités syriennes.

''L'accusé en fuite Bachar al-Assad, fils de Hafez al-Assad et d'Anisa, né en 1965, est reconnu coupable du crime d'homicide volontaire ; du meurtre délibéré de plusieurs personnes ; du meurtre délibéré d'enfants de moins de quinze ans ; de meurtres délibérés accompagnés d'actes de torture et d'une brutalité extrême ; ainsi que d'incitation à l'homicide volontaire et à des meurtres délibérés répétés, constituant des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre.'', a déclaré Fakhr al-Din al-Aryan, juge syrien.

Bachar al-Assad s'était enfui avec sa famille à Moscou alors que les forces islamistes se rapprochaient de Damas en décembre 2024. Il a dirigé la Syrie de juillet 2000 au 8 décembre 2024.