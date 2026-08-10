Zambie : l'économie au cœur de la bataille électorale [Africanews Today]

À trois jours de l'élection présidentielle en Zambie, la campagne entre dans sa phase décisive. Le président sortant, Hakainde Hichilema, défend son bilan économique face à son principal rival, Brian Mundubile, alors que le coût de la vie s'impose comme la principale préoccupation des électeurs.

À Kinshasa, le skateboard sort de la marge et gagne du terrain. Pendant trois jours, la deuxième édition du festival To Skate a réuni jeunes passionnés et amateurs autour de cette discipline encore peu reconnue en RDC. Une initiative qui mêle sport, art urbain et transmission entre générations.

En République démocratique du Congo, le bateau immobilisé près de Kinshasa par crainte d’Ebola a finalement été libéré. Aucun cas n’a été détecté à bord, mais l’incident pousse les autorités à renforcer durablement les contrôles des embarcations en amont de la capitale pour prévenir toute propagation du virus.

Place au dernier carré de la CAN féminine au Maroc. Quatre sélections restent en course pour le titre : le pays hôte, le Maroc, l’Algérie, le Cameroun et le surprenant Malawi. Des demi-finales qui s’annoncent très disputées avant la grande finale.

AGENDA

En Zambie, les électeurs sont appelés aux urnes ce 13 août pour des élections générales. La présidentielle oppose 14 candidats dont, principalement, le sortant Hakainde Hichilema et l’opposant Brian Mundubile, sur fond de préoccupations liées au coût de la vie.

Le Forum féministe africain 2026 ouvre ses inscriptions. Les féministes du continent et de la diaspora sont invitées à se retrouver à Windhoek, en Namibie, du 10 au 12 août, pour trois jours d’échanges et de réflexion autour des stratégies en faveur de la justice et des droits des femmes.

Dernière ligne droite pour la CAN féminine 2026 au Maroc. Cette semaine, les quatre dernières prétendantes au titre vont se disputer une place en finale. L’épilogue de la compétition est prévu ce 16 août au stade Moulay Hassan de Rabat, pour une finale qui consacrera la nouvelle championne d’Afrique.

Du 11 au 15 août, la Tunisie accueille le Festival international de Carthage. Pour cette nouvelle édition, la cité antique se transforme en grande scène culturelle, avec une programmation mêlant musique, spectacles et artistes venus de Tunisie et d’ailleurs. Un rendez-vous majeur de l’été culturel tunisien.