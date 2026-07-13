Maroc : le journaliste Ali Lmrabet interpellé pour "diffusion de fausses informations"

Le journaliste franco-marocain Ali Lmrabet, connu pour ses positions critiques à l'égard des autorités marocaines, a été interpellé dimanche à son arrivée au Maroc en provenance d'Espagne pour "diffusion de fausses informations", a annoncé son épouse à l'AFP.

Sollicité par l'AFP, le parquet marocain n'avait pas répondu dans l'immédiat.

Figure de la presse indépendante marocaine, Ali Lmrabet, 66 ans, vit et travaille à Barcelone.

Il avait été interdit d'exercer le journalisme au Maroc entre avril 2005 et avril 2015, à la suite d'une condamnation pour diffamation liée à des déclarations sur les Sahraouis des camps de Tindouf (sud-ouest de l'Algérie). La question du Sahara occidental est particulièrement sensible au Maroc.

"Il m'a appelée à 19H00 (17H00 GMT) en me disant qu'à son arrivée à l'aéroport de Tanger (dans le nord, NDLR), il avait été détenu pour diffusion de fausses informations et atteinte aux institutions", a déclaré son épouse, Laura Feliu, ajoutant qu'il lui avait dit faire l'objet de "plusieurs avis de recherche" pour ces faits.

L'organisation Reporters sans frontières (RSF) a confirmé dans un communiqué que selon ses informations, le journaliste était accusé de "diffusion présumée de fausses informations portant atteinte aux institutions constitutionnelles".

"Ali Lmrabet est en route vers Casablanca pour être auditionné par la Brigade nationale avant une comparution prévue le lundi 13 juillet devant le procureur", a ajouté l'ONG dimanche soir.

Selon son épouse, le journaliste ne s'était plus rendu au Maroc depuis "quelques années", après la mort de son père qui y résidait.

Ali Lmrabet éditait au Maroc les hebdomadaires Demain Magazine et Doumane (arabophone) avant que ces publications ne soient interdites en 2003 au terme d'un procès pour "outrage au roi" en particulier.

Le journaliste avait alors été condamné à trois ans de prison, avant d'être relâché début 2004 à la faveur d'une grâce royale.