Afrique du Sud : une importante vague de froid perturbe les déplacements

Une partie de l’Afrique du Sud fait face à des conditions hivernales particulièrement difficiles. Depuis dimanche 9 août, une masse d’air froid associée au passage d’un front dépressionnaire affecte plusieurs provinces, provoquant des chutes de neige, des pluies, du grésil et la formation de plaques de glace sur les routes. Le phénomène perturbe fortement la circulation et menace temporairement l’accessibilité de certaines communautés.

Le Service météorologique sud-africain (SAWS) a émis plusieurs alertes, valables jusqu’à mardi 11 août, concernant notamment le Free State, le Cap-Occidental, le Cap-Nord, le Cap-Oriental, le sud du Gauteng, le Mpumalanga et l’intérieur du KwaZulu-Natal. Selon les prévisions, un talweg d’altitude doit encore se renforcer au-dessus des régions centrales et orientales du pays, maintenant des températures froides à très froides et favorisant des précipitations étendues dans le sud.

Le KwaZulu-Natal particulièrement touché

Le KwaZulu-Natal figure parmi les régions les plus affectées. La N3, l’un des principaux axes reliant Durban à Johannesburg, est fermée entre Estcourt et Harrismith, dans le Free State, tandis qu’un autre tronçon est également coupé à hauteur de Midmar et Howick. Les autorités déconseillent aux automobilistes d’emprunter la N3 en direction du KwaZulu-Natal.

Le col de Van Reenen est considéré comme extrêmement dangereux en raison de la présence de glace noire, phénomène difficilement visible qui réduit fortement l’adhérence des véhicules. Le R617 est fermé entre Kokstad et Underberg après qu’un camion s’est retrouvé immobilisé à Kingscote ; la circulation est déviée vers le R56.

D’autres axes sont également affectés : le R74 est fermé entre Harrismith et Bergville, au niveau du col d’Oliviershoek, ainsi que sur la route reliant Greytown à Colenso, en raison de fortes chutes de neige à Santa Maria. Le R103 et la zone du péage de Tugela sont complètement fermés. Entre Lions River et Nottingham Road, les conditions demeurent extrêmement difficiles et la circulation se fait à une vitesse d’environ 20 km/h.

Plusieurs cols fermés dans le Cap-Oriental

Le Cap-Oriental connaît lui aussi d’importantes perturbations. Plusieurs routes sont totalement impraticables, notamment la N6 au col de Penhoek, entre Komani, anciennement Queenstown, et Jamestown. La N9 est fermée au col de Lootsberg, entre Graaff-Reinet et Middelburg.

Le R58 est également coupé au col de Barkly, entre Elliot et Barkly East, tandis que le col de Boesmanshoek, entre Sterkstroom et Molteno, est fermé. Ces fermetures témoignent de la vulnérabilité des axes montagneux face à la combinaison de la neige, du gel et de la baisse de visibilité.

Dans le Free State, la N3 entre Harrismith et le col de Van Reenen doit être abordée avec une extrême prudence. Des équipes d’intervention répandent de la saumure sur l’ensemble des voies afin de limiter la formation de verglas. Des épisodes de grésil et de pluie sont signalés entre Warden et Mooi River, tandis qu’une couche de neige recouvre notamment Swinburne.

Les autorités signalent également une importante formation de glace autour de la frontière de Matatiele et sur plusieurs routes régionales du sud de la province. Des fermetures temporaires de cols de montagne restent possibles en fonction de l’évolution des conditions.

Des véhicules immobilisés dans le Mpumalanga

Dans le Mpumalanga, la circulation reste globalement possible, mais plusieurs secteurs présentent un risque élevé. Le col de Long Tom, sur la R37, a été fermé après l’immobilisation de plusieurs véhicules sur des pentes rendues glissantes par les intempéries. Les autorités ont bloqué les accès des deux côtés.

La jonction N4/N12 demeure ouverte, mais dans des conditions jugées particulièrement dangereuses. Les services d’urgence ont fait état de plusieurs accidents, sur fond de mauvaise visibilité et de chaussées humides et glacées.

Les secteurs de Belfast, Dullstroom et Roossenekal, sur la R540, restent accessibles mais sont touchés par de faibles chutes de neige, susceptibles de provoquer localement la formation de glace. À Volksrust et Ermelo, des pluies verglaçantes et des plaques de glace sont signalées, tandis que de forts vents latéraux compliquent la conduite des véhicules à haut gabarit.

La neige atteint également le Cap-Occidental

Le Cap-Occidental est moins fortement perturbé sur le plan de la circulation, mais plusieurs axes montagneux sont fermés. Le col de Swartberg ainsi que les routes de Mont Rochelle et de Franschhoek sont notamment impraticables en raison des chutes de neige.

Dans les autres provinces, le trafic demeure globalement fluide, notamment au Gauteng, au Limpopo, dans le Nord-Ouest et au Cap-Nord. Ces régions connaissent toutefois, par endroits, un temps froid et humide.

Face à cette situation, la Road Traffic Management Corporation appelle les automobilistes à faire preuve d’une extrême prudence et à éviter les déplacements lorsque ceux-ci ne sont pas indispensables. Le gouvernement recommande de consulter les bulletins météorologiques du SAWS et les informations des autorités locales avant tout trajet, particulièrement dans les zones montagneuses et sur les routes susceptibles d’être enneigées ou verglacées.

Les conducteurs sont invités à réduire leur vitesse, à conserver une distance de sécurité suffisante et à utiliser leurs phares lorsque la visibilité est réduite. Les autorités rappellent également qu’il ne faut jamais tenter de franchir une route, un pont ou un cours d’eau inondé, à pied comme en voiture.

Les populations vivant dans les zones basses ou exposées aux inondations sont par ailleurs appelées à surveiller la montée des eaux. Le gouvernement demande enfin une vigilance particulière à l’égard des personnes vulnérables, notamment les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées, alors que les températures doivent rester particulièrement basses dans plusieurs régions du pays.