Maroc : 14 accords de coopération avec la France signés lors de la visite de Lecornu

La France et le Maroc ont signé jeudi 14 accords de coopération à l’occasion de la visite de deux jours du Premier ministre Sébastien Lecornu à Rabat.

Ces accords portent notamment sur les domaines de l’économie, de la sécurité, des migrations et de la défense, renforçant ainsi les partenariats stratégiques entre les deux pays.

Parmi eux figuraient également des accords avec l’Agence française de développement concernant le projet de train régional express de Rabat, ainsi que celui au prêt relatif à la politique de l’eau.

Un projet d’accord-cadre sur la coopération scientifique figurait parmi les autres accords signés.

Le Premier ministre français Sébastien Lecornu a déclaré que la politique française en matière de visas visait à faciliter la mobilité de ceux qui constituent le moteur des relations entre les deux pays, notamment les entrepreneurs et les étudiants.

Sa visite témoigne des efforts croissants déployés par la France pour renouer des liens avec le Maroc après des années de tensions.