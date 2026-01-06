Maroc : près de 20 millions de touristes enregistrés en 2025

Le secteur touristique marocain est en plein essor. Selon le ministère du tourisme, le Royaume a réalisé une performance historique en 2025 avec près de 20 millions d'entrées touristiques.

En clair 19.8 millions représentant des recettes 13 milliards de dollars. Une hausse de 14 % par rapport aux visiteurs enregistrés en 2024, et une performance jamais enregistrée dans le pays. Pour réaliser cet exploit, le Maroc a misé sur sa feuille de route 2023-2026 qui met en avant la diversification de l'offre, la modernisation des infrastructures et l'amélioration de la qualité des services.

Par ailleurs, la multiplication de lignes aériennes et des vols directs avec l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique a permit d'attirer un flux croissant de visiteurs. Une stratégie payante selon les autorités d'autant plus que le secteur touristique est considéré comme l'un des principaux moteurs de croissance économique avec 7.3 % de contribution au produit intérieur brut.

Le Royaume chérifien vise 26 millions de touristes à l'horizon 2030. Le pays co-organisera cette même année la coupe du Monde football avec l'Espagne et le Portugal.