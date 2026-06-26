En Égypte, les fans de « GTA VI » regrettent l'absence de disque physique

Au Caire, comme dans le reste du monde, les passionnés de jeux vidéo comptent les jours avant la sortie mondiale de Grand Theft Auto VI, prévue le 19 novembre. Treize ans après GTA V, l’ouverture des précommandes marque une étape très attendue pour une communauté qui suit depuis des années le moindre indice publié par Rockstar Games.

« L’enthousiasme a commencé dès la toute première bande-annonce », confie Mahmoud Yasser, joueur égyptien de 30 ans. Il se réjouit de pouvoir enfin réserver le jeu, tout en regrettant que l’édition dite « physique » ne contienne qu’un code de téléchargement. « Au moins, le jeu sort enfin et ne sera plus repoussé », souligne-t-il.

Même constat chez Felopateer Yasser, gérant d’un magasin de jeux vidéo. Selon lui, l’annonce de la date de sortie officielle, le 24 juin, puis l’ouverture des précommandes le lendemain ont provoqué un véritable engouement. En revanche, la disparition du disque physique constitue « un choc » pour les collectionneurs, qui dénoncent une édition en boîte dépourvue de support matériel.

Cette controverse intervient alors que Rockstar a finalement limité la hausse tarifaire redoutée. L’édition standard est proposée à 79,99 dollars aux États-Unis, soit environ dix dollars de plus qu’un jeu haut de gamme classique, tandis qu’une édition « Ultimate » est commercialisée à 99,99 dollars. Les analystes estiment que ces prix restent modérés au regard d’un développement évalué entre un et deux milliards de dollars et des ventes attendues, qui pourraient atteindre 45 millions d’exemplaires avant même la sortie.

Pour de nombreux joueurs égyptiens, l’attente dépasse largement le simple cadre du divertissement. « GTA n’est pas seulement un jeu, c’est un phénomène », explique Felopateer Yasser. Il raconte que GTA Online lui a permis, avec ses amis, de surmonter les périodes d’isolement durant la pandémie, faisant de ce nouvel opus un rendez-vous attendu « depuis l’enfance ».

Malgré les critiques visant l’abandon du disque physique et les débats récurrents sur la violence de la série, l’engouement ne faiblit pas. Tous les indicateurs laissent penser que GTA VI s’apprête à établir de nouveaux records et à confirmer son statut de phénomène culturel mondial.