Japon - Nagasaki : 81 ans après, l’appel à un monde sans armes nucléaires

Dimanche, Nagasaki a commémoré le 81e anniversaire du bombardement atomique américain qui a frappé cette ville du sud du Japon. Son maire a dénoncé le soutien croissant en faveur de la dissuasion nucléaire au sein de la communauté internationale, y compris au Japon, et a exigé que son propre gouvernement s'engage davantage en faveur du désarmement nucléaire.

Des représentants de plus de 90 pays ont assisté à une cérémonie commémorative au Parc de la Paix de Nagasaki, au cours de laquelle le maire Shiro Suzuki et la Première ministre Sanae Takaichi ont pris la parole, parmi d'autres invités.

À 11 h 02, heure exacte à laquelle la bombe au plutonium a explosé au-dessus de Nagasaki, les participants ont observé une minute de silence.

« À tous les dirigeants des États dotés d'armes nucléaires et des nations qui s'appuient sur la dissuasion nucléaire, vous devez prendre conscience du fait que plus vous comptez sur la dissuasion nucléaire, plus vous augmentez le risque d'une guerre nucléaire », a déclaré M. Suzuki dans son discours.

Mme Takaichi a déclaré qu'elle adopterait « une approche réaliste » pour parvenir à un monde où les armes nucléaires ne seraient jamais utilisées, dans le cadre du traité des Nations Unies visant à empêcher la prolifération des armes nucléaires.

La bombe atomique larguée par les États-Unis sur Nagasaki le 9 août 1945 a fait 70 000 victimes, trois jours après le bombardement d'Hiroshima, qui avait fait 140 000 victimes.

Le Japon a capitulé le 15 août 1945, mettant ainsi fin à la Seconde Guerre mondiale et à près d'un demi-siècle d'agressions à travers l'Asie.