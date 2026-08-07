Kenya : la mort de 15 éléphants dans un parc fait polémique

Au Kenya, quinze éléphants ont été retrouvés morts dans un parc, vraisemblablement empoisonnés. Des analyses préliminaires en laboratoire ont détecté la présence de cyanure, dans l’estomac des animaux.

''Une fois les analyses effectuées, nous avons reçu les résultats préliminaires fournis à la fois par les chimistes du gouvernement et par l’université de Nairobi. Les résultats des analyses de l’université de Nairobi ont détecté une certaine présence de cyanure. Mais il s’agissait d’analyses qualitatives. Nous essayons donc actuellement de refaire ces analyses afin d’obtenir des résultats quantitatifs, simplement pour vérifier les quantités, les quantités réelles de cette substance présentes dans l’organisme'', raconte Isaac Lekolool, responsable des services vétérinaires, Kenya Wildlife Services.

Les autopsies ont aussi révélé la présence de tomates dans l’estomac des animaux. Selon certaines voix, la toxine proviendrait donc des cultures d’une exploitation agricole qui jouxte le parc. Mais les agriculteurs réfutent les allégations selon lesquelles le cyanure présent dans leurs tomates aurait tué les éléphants.

''Le produit chimique qui, selon eux, aurait tué les éléphants, nous ne l’avons jamais vu ni n’en avons jamais entendu parler ici. Il n’est même pas utilisé ici dans les exploitations agricoles.'', affirme Elvis Muchai, agriculteur.

Opinion partagée par Rymondy Mrosso, agriculteur ''Comment se fait-il que seuls les éléphants soient prétendument morts à cause de ces pesticides, alors que nous n’avons commencé à les utiliser qu’aujourd’hui ? De plus, avant que ces pesticides ne soient améliorés par rapport à leurs compositions antérieures grâce à la technologie actuelle, les produits plus agressifs que nous utilisions auparavant n’ont jamais affecté ces animaux. Nous avons cohabité avec eux hier, aujourd’hui et depuis de nombreuses années sans qu’on se plaigne de la mort d’animaux par empoisonnement aux pesticides''.

Isaac Lekolool, responsable des services vétérinaires chez Kenya Wildlife Services, conteste aussi la thèse de l’empoisonnement des éléphants au cyanure provenant des cultures.

''Les pesticides disponibles sur le marché ne contiennent pas de cyanure. Le cyanure pourrait être utilisé à des fins totalement différentes, et non pas vraiment pour la production agricole. Nous devons donc encore déterminer exactement d’où provient ce cyanure''.

Une enquête est en cours pour déterminer comment le cyanure s’est retrouvé dans l’écosystème.

En attendant, le sujet relance la question de la difficile cohabitation entre les hommes et les éléphants, deuxième cause de mortalité des éléphants après le braconnage dans le pays, selon le Plan national pour les éléphants du Kenya.