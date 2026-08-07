Ceuta : une ONG marocaine pointe la responsabilité de Madrid et de Rabat

L’Association marocaine des droits humains a renvoyé, vendredi, dos à dos Rabat et Madrid après la crise migratoire à Ceuta, enclave espagnole située en Afrique du Nord. Faisant 141 morts selon l’ONG, Madrid a évoqué jeudi un bilan de 80 morts, alors que Rabat avait fait état de 11 morts dimanche.

Pour l’AMDH, la responsabilité du Maroc repose sur l’absence de réponses aux questions qui minent le quotidien des populations. Pouvoir d’achat, chômage, éducation, système de santé et autres : faute de perspectives, les jeunes, notamment, choisissent de quitter le pays en quête d’une herbe plus verte.

En revanche, l’association reproche à Madrid de ne cerner la question migratoire que sous le prisme sécuritaire.

Fin juillet, au moins 72 000 personnes sont entrées illégalement à Ceuta, en provenance du Maroc.

Selon les autorités espagnoles, 70 000 d’entre elles sont retournées depuis au royaume chérifien. Des mineurs sont encore présents à Ceuta, au moins un millier.