Sénégal : la Fédération de football attribue l'échec du Mondial au sélectionneur

La Fédération sénégalaise de football attribue une partie de l’échec des Lions de la Teranga à la Coupe du monde aux tensions avec leur désormais ex-sélectionneur, Pape Thiaw.

Limogé après l’élimination en huitièmes de finale face à la Belgique, le technicien aurait réclamé une forte revalorisation salariale avant le tournoi, passant de 20 à 50 millions de francs CFA par mois.

Selon le président de la FSF, Abdoulaye Fall, ce différend a provoqué une rupture de confiance et perturbé le fonctionnement de l’équipe.

Pape Thiaw aurait même menacé de ne pas se rendre au Mondial, avant une intervention du président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye. Son contrat n’a finalement été signé qu’au cours de la compétition.

Malgré une large victoire contre l’Irak, le Sénégal a quitté le tournoi dès les huitièmes de finale, mettant fin à une campagne marquée par de fortes tensions en coulisses.