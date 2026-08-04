L'Algérie se sépare du sélectionneur des Fennecs Vladimir Petković

La Fédération algérienne de football (FAF) a annoncé lundi 3 août la fin de sa collaboration avec le sélectionneur Vladimir Petković et son staff, "d’un commun accord".

"La relation contractuelle liant le sélectionneur national, M. Vladimir Petković, ainsi que son staff technique, a officiellement pris fin ce jour, d’un commun accord", a indiqué la FAF dans un communiqué.

L’instance algérienne a remercié le technicien suisse, âgé de 62 ans et d’origine bosnienne, ainsi que son équipe pour leur "professionnalisme, leur engagement et leur dévouement" durant les vingt-neuf mois passés à la tête de la sélection.

Nommé en 2024 en remplacement de Djamel Belmadi, Vladimir Petković avait récemment prolongé son contrat jusqu’en 2028. Son départ intervient après un parcours jugé insuffisant lors des deux dernières grandes compétitions disputées par les Fennecs.

L’Algérie a atteint les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, sa deuxième qualification pour la phase à élimination directe d’un Mondial après 2014. Les Fennecs ont toutefois été éliminés par la Suisse (2-0).

En janvier, la sélection algérienne avait été sortie en quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations par le Nigeria, également sur le score de 2-0.

Le bilan de Petković avait été critiqué, notamment pour ses choix tactiques et les prestations de l’équipe lors de ces deux rendez-vous internationaux.

Selon La Gazette du Fennec, la séparation aurait été conclue à l’amiable avec une indemnité équivalente à trois mois de salaire. La FAF n’a pas communiqué officiellement sur les modalités financières de la rupture.

La piste espagnole privilégiée

La Fédération algérienne n’a pas annoncé le nom du prochain sélectionneur. Elle serait toutefois à la recherche d’un technicien espagnol, selon plusieurs informations de presse.

D’après La Gazette du Fennec, la FAF aurait pris contact avec Xavi Hernández, ancien entraîneur du FC Barcelone, mais cette piste aurait été abandonnée en raison de prétentions financières jugées trop élevées par la fédération.

La piste espagnole resterait néanmoins privilégiée. La Direction technique nationale aurait réuni jeudi 30 juillet le Collège technique national afin d’examiner plusieurs candidatures. Trois profils devraient être proposés à la Fédération algérienne, qui désignera le successeur de Vladimir Petković.

La FAF doit désormais ouvrir un nouveau chapitre à la tête des Fennecs, quelques mois après avoir prolongé le contrat du technicien suisse jusqu’en 2028.