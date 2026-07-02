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Mondial 2026 : Pape Gueye se retire de la sélection sénégalaise

Le Sénégalais Pape Gueye (26 ans) s'échauffe avant le match face à la Belgique à Seattle, le 1er juillet 2026.   -  
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AP Photo
By Rédaction Africanews

avec AP

Etats-Unis

Le milieu de terrain sénégalais Pape Gueye annoncé qu’il ne jouerait plus pour la sélection tant que le staff technique resterait en place.

Cette sortie intervient après défaite des Sénégalais 3-2 face à la Belgique après prolongations en 16 es de finale de la coupe du monde, alors qu’ils menaient 2-0 jusqu’à la 86 e minute.

Pape Gueye a promis sur les réseaux de revenir sur cette mésaventure. Double buteur lors de la victoire 5-0 du Sénégal contre l’Irak, Pape Gueye a été remplacé à la 66e minute du match contre les Diables Rouges.

Le joueur de 27 ans avait aussi inscrit l’unique but de la finale de la dernière coupe d’Afrique des nations face au Maroc. Reste à savoir combien de temps va durer sa retraite internationale "précoce".

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