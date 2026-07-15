Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Sport

sport

Le Sénégal interdit les communications en lien avec le Mondial 2026

Le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, lors d'une conférence de presse aux côtés d'Ismail Jakobs à la veille du match de Coupe du monde contre l'Irak, le 25 juin 2026   -  
Copyright © africanews
AP Photo/Stephanie Scarbrough
By Rédaction Africanews

avec AP

Sénégal

Au Sénégal, le ministère de la Jeunesse et des Sports a ordonné, mardi, à la Fédération de football de mettre fin aux communications en lien avec la participation des Lions de la Teranga à la Coupe du monde 2026.

La mesure vise ‘’ à préserver la sérénité nationale et à garantir le respect des institutions », précise un communiqué des autorités.

L’élimination de l’équipe nationale en seizièmes de finale, alors qu’elle menait 2-0 jusqu’à la 80e minute face à la Belgique, a donné lieu à ce que le département des Sports du pays qualifie de ‘’ polémiques stériles’’ qui nuisent gravement à l’image et à la réputation du pays à l’étranger.

La sortie du président de la Fédération sénégalaise, le 13 juillet, sur les raisons du limogeage du sélectionneur national Pape Thiaw, a été la goutte de trop.

Après avoir sonné la fin de la récréation, le gouvernement sénégalais a promis de faire ‘’ la lumière sur la participation du pays à la Coupe du monde ».

Sources additionnelles • APA

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Voir plus

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.