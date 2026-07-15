Le Sénégal interdit les communications en lien avec le Mondial 2026

Sénégal
Au Sénégal, le ministère de la Jeunesse et des Sports a ordonné, mardi, à la Fédération de football de mettre fin aux communications en lien avec la participation des Lions de la Teranga à la Coupe du monde 2026.
La mesure vise ‘’ à préserver la sérénité nationale et à garantir le respect des institutions », précise un communiqué des autorités.
L’élimination de l’équipe nationale en seizièmes de finale, alors qu’elle menait 2-0 jusqu’à la 80e minute face à la Belgique, a donné lieu à ce que le département des Sports du pays qualifie de ‘’ polémiques stériles’’ qui nuisent gravement à l’image et à la réputation du pays à l’étranger.
La sortie du président de la Fédération sénégalaise, le 13 juillet, sur les raisons du limogeage du sélectionneur national Pape Thiaw, a été la goutte de trop.
Après avoir sonné la fin de la récréation, le gouvernement sénégalais a promis de faire ‘’ la lumière sur la participation du pays à la Coupe du monde ».
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