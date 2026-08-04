Éthiopie : un glissement de terrain fait 14 morts dans un monastère

Quatorze personnes ont été tuées et cinq autres blessées dans un glissement de terrain qui a enseveli des pèlerins dans un monastère de la région éthiopienne de l'Amhara (nord), a affirmé mardi à l'AFP le responsable du diocèse.

L'Éthiopie, géant d'Afrique de l'Est d'environ 130 millions d'habitants, est confrontée à de fortes précipitations durant la "longue" saison des pluies, qui s'étend sur une grande partie des régions de juin à septembre.

Le glissement de terrain, qui a eu lieu à Sela Dingay, à environ 200 kilomètres au nord-est de la capitale Addis Abeba, "s'est produit lundi à sept heures du matin, après des pluies très abondantes pendant la nuit, accompagnées d'éclairs et de tonnerre", a déclaré Megabe Hadis Neka Tibeb Ababu, responsable du diocèse.

Une coulée de boue, accompagnée de rochers, a dévalé une colline et enseveli une partie du monastère orthodoxe Tsadkane Mariam, où se trouvaient des pèlerins. "Quatorze fidèles qui priaient dans le monastère ont été tués sur le coup. Trois personnes gravement blessées ont été transportées à l'hôpital", a poursuivi Megabe Hadis Neka Tibeb Ababu, précisant que le bilan était "définitif".

Lundi, les autorités locales de la zone de Shewa-nord, où se trouve Sela Dingay, avaient fait état de la mort de 14 personnes, évoquant un "séisme et un glissement de terrain soudain", mais sans donner plus de détails.

L'Éthiopie, où plus des trois-quarts des habitants vivent en zone rurale, est souvent frappée par des catastrophes liées au climat. En juillet 2024, au moins 257 personnes avaient été tuées dans un glissement de terrain survenu dans le sud du pays.

En mars, 80 personnes avaient perdu la vie dans des inondations et des glissements de terrain, toujours dans le sud du pays.