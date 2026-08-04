Ebola : le plus grand centre de traitement de la RDC bientôt opérationnel

La République démocratique du Congo s'apprête à renforcer sa lutte contre Ebola avec l'ouverture, à Bunia, dans la province de l'Ituri, du plus grand centre de traitement du pays.

Cette nouvelle structure intervient alors que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) alerte sur une progression exceptionnelle de l'épidémie.

En attendant sa mise en service, les patients suspects sont accueillis au centre de transit de Kigonze, où ils sont placés en isolement le temps de confirmer ou d'écarter le diagnostic. Selon le médecin Francis Bigirimwami Chibanvunya, les personnes dont les deux tests reviennent négatifs sont autorisées à regagner leur domicile et reçoivent un traitement adapté à une autre pathologie si nécessaire.

Le médecin indique que quatre personnes sont actuellement en isolement, dont un enfant de deux ans présentant de la fièvre, des diarrhées et des vomissements. Son père est décédé récemment dans un centre de transit Ebola.

À quelques kilomètres de là, le futur centre de traitement de Rwankole est en passe d'être achevé. Géré avec l'appui de l'ONG International Medical Corps, il disposera de 100 lits, dont 60 réservés aux cas confirmés et 40 aux cas suspects. Plus de 300 professionnels de santé y seront déployés afin de renforcer la prise en charge des malades et d'accélérer la détection des nouveaux cas.

Selon les dernières données de l'OMS, arrêtées au 30 juillet, la RDC comptait 3 605 cas confirmés d'Ebola, dont 1 587 décès. Face à cette flambée, l'organisation appelle à intensifier les efforts de dépistage, de prise en charge des patients et de sensibilisation des populations pour freiner la propagation du virus.