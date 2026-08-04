Gaza : le Qatar, l'Égypte et la Turquie condamnent les frappes israéliennes

Le Qatar, l'Égypte et la Turquie ont condamné lundi les nouvelles frappes israéliennes dans la bande de Gaza, qui auraient fait plus de vingt morts, selon les autorités locales.

Dans un communiqué conjoint, les trois pays, qui jouent un rôle de médiateurs dans les négociations de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, dénoncent ce qu'ils qualifient de "violations israéliennes persistantes".

Ils accusent notamment Israël de viser des établissements de santé, des infrastructures civiles et de provoquer de nombreuses victimes parmi la population, en particulier des femmes et des enfants.

Les trois capitales estiment que ces attaques constituent "une violation flagrante du droit international et du droit international humanitaire".

Cette prise de position intervient alors que les efforts diplomatiques pour consolider la trêve restent fragiles et que les médiateurs poursuivent leurs discussions avec les différentes parties.

Les bombardements se poursuivent malgré les appels répétés de la communauté internationale à protéger les civils et à permettre l'acheminement de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza.