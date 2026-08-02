Maroc : les migrants refoulés de Ceuta racontent leur mésaventure

En pleine nuit et par petits groupes, des migrants arrivés à Ceuta ont retraversé la frontière vers le Maroc après avoir passé deux ou trois jours dans l’enclave espagnole, en quête d’une vie meilleure.

Un retour au forceps. Et pour cause, ils ont été confrontés à une triste réalité une fois sur place. Alors qu’ils imaginaient le paradis, les migrants disent avoir découvert l’enfer à Ceuta.

Samir, migrant refoulé de Ceuta fait partie des migrants refoulés. ''Nous imaginions que le paradis se trouvait de l’autre côté de la clôture ; nous avons franchi la clôture et nous nous sommes retrouvés en enfer. Ici, on mange et on boit, on est choyés et honorés, mais là-bas, il n’y a même pas d’eau à boire, il n’y a rien, et il n’y avait que des matraques [violence].''

À Fnideq, au Maroc, des migrants marocains refoulés de Ceuta regagnent leurs villes d’origine à bord d’autocars mis gratuitement à leur disposition par les autorités marocaines. Tous, ou presque, racontent leur mésaventure.

''La première fois que je suis entré [à Ceuta], j’ai été expulsé tout de suite. Ce n’était pas comme cette fois-ci, où je suis resté, j’ai découvert la ville et son ambiance, et j’ai réalisé qu’il y avait beaucoup de racisme. Quant aux gens qui travaillent ici, je leur dis de ne pas émigrer pour souffrir ; regardez simplement ma situation.'', raconte Mohamed Nias, migrant refoulé de Ceuta.

Rachid Awchari, 33 ans, abonde dans le même sens. ''Honnêtement, à Ceuta, j’ai vu des formes d’oppression que je n’avais jamais observées auparavant, je vous le jure. J’ai vu des armes, ce que je n’avais jamais vu de ma vie. J'ai beaucoup voyagé et je n'ai jamais rien vu de tel nulle part ailleurs. Et pourtant, nous sommes toujours dans notre propre pays [Ceuta étant, pour les Marocains, un territoire marocain] et nous avons vu des choses que nous n'avions jamais vues, pas même en Colombie. Je le répète : je n'ai jamais rien vu de tel de toute ma vie.''

Selon les autorités espagnoles, 60 000 migrants ont pénétré à Ceuta, 48 000 sont retournés au Maroc.