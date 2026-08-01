Guerre à Gaza : l'éternelle attente des proches portés disparus

De nombreuses autres mères de Gaza, sans nouvelles de leurs enfants depuis le début de la guerre qui déchire l’enclave palestinienne.

Des milliers de corps se trouvent encore sous les gravats. Les recherches sont entravées par l’absence de moyens logistiques adéquats, au grand dam des familles.

''De temps à autre, chaque fois qu’un prisonnier était libéré, nous demandions : “Avez-vous vu mon fils ? Avez-vous entendu son nom ?” Certains disaient avoir entendu son nom mais ne pas l’avoir vu. D’autres disaient l’avoir vu. Entre ceux qui affirment l’avoir vu et ceux qui n’ont fait qu’entendre son nom, nous restons dans l’incertitude.'', raconte Reem Amin Youssef Fayad, mère d’un fils porté disparu.

Même son de cloche pour Jumanah Manaa, mère dont le fils Amro Manaa est porté disparu ''Quand je vois quelqu’un sortir sain et sauf et que sa famille l’accueille et l’embrasse, les larmes me montent aux yeux. Je m’assois et je pleure en disant : “Mon Dieu, puisse le jour venir où il reviendra et où nous connaîtrons la même joie qu’ils éprouvent.”, souligne-t-elle.

Profitant du fragile cessez-le-feu, les experts médico-légaux répertorient les dépouilles non identifiées, sans pouvoir recourir à des tests ADN.

''Cette année, notre situation a commencé à se stabiliser, et nous avons entrepris des efforts importants pour retrouver l’identité des personnes non identifiées. Cependant, dans la bande de Gaza, nous ne disposons malheureusement pas de tests ADN, qui constituent la principale méthode d’identification utilisée dans le monde entier. Les vêtements ne suffisent pas, et les effets personnels retrouvés auprès des corps ne suffisent pas non plus, car nous recevons de nombreux corps déjà en état de décomposition.'', explique Ziyad Ashour, chef de la section des preuves médicales au sein du service de médecine légale de l’hôpital Al-Shifa.

La guerre qui déchire Gaza depuis octobre 2023 a fait plus de 73 300 morts, selon le ministère de la Santé du territoire palestinien, placé sous l'autorité du Hamas et dont les chiffres sont jugés fiables par l'ONU.