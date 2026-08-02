Guinée : le franc national préféré à l'éco, la future monnaie unique de la cédéao

Alors que la mise en circulation de l’éco, la future monnaie unique de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, est imminente, la Guinée tergiverse.

Conakry a annoncé son attachement au franc national, considéré comme un symbole de souveraineté et un levier de développement.

Les autorités guinéennes préfèrent attendre avant d’adopter la monnaie unique régionale. Régime de change et fonctionnement de l’éco : Conakry veut des assurances avant de s’engager.

Des experts évoquent aussi un argument économique : les échanges entre la Guinée et ses voisins ne représentent que 16 %, contre 80 % avec l’Asie, principalement la Chine.

Des réunions de la Cédéao, programmées avant décembre, date du lancement officiel de l’éco, apporteront peut-être des réponses aux appréhensions de Conakry, afin d’éviter un faux départ à l’éco.