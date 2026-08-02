RDC : Constant Mutamba boycotte son procès pour détournement

Il a quitté le banc des accusés le 27 juillet, dénonçant une procédure entachée d’irrégularités et une violation de ses droits, Constant Mutamba n’a donc pas assisté à la fin de son procès devant la Cour de cassation de la République démocratique du Congo, vendredi.

L’ancien ministre congolais de la justice était poursuivi pour détournement de 20 millions de dollars du Fonds de réparation des victimes de l’Ouganda.

La justice se penche sur l’utilisation de 325 millions de dollars versée à la RDC en cinq tranches, suspectant des irrégularités concernant notamment quatorze millions de dollars attribués à la réhabilitation d’une centrale hydroélectrique par une société privée et quatre millions au zoo de Kisangani, contre sept sollicités en amont.

Constant Mutamba est accusé d’avoir ordonné certains décaissements lors de son passage à la tête du ministère de la justice.

Les réquisitions du ministère public et les plaidoiries sont attendues mercredi. Mutamba risque jusqu’à 20 ans de prison. Il purge déjà, en résidence surveillée, une peine de trois ans de travaux forcés pour détournement.