Espagne : à Ceuta la vie reprend après l'afflux de migrants

Les habitants de Ceuta tentent de ''revenir à la normale'' après l'afflux de migrants. Les activités économiques reprennent progressivement.

Des agents de sécurité, des policiers ou des militaires sont postés devant de nombreux supermarchés pour veiller à ce qu’aucun incident ne se produise, ce qui entraîne la formation de files d’attente.

''Les magasins étaient fermés. Ils n’étaient pas ouverts, mais maintenant ils rouvrent tous. Dans le centre-ville, ils sont tous ouverts désormais'', explique Najad Amed Mohamed, employée de maison.

Les bars et les supermarchés commencent à rouvrir. Les commerçants sont encouragés par les autorités qui visent un retour à la vie normale.

''Hier, (les autorités) nous ont dit que nous aidions la police, qui avait fort à faire, et que nous devrions fermer nos portes car cela leur permettrait de travailler plus facilement. Et aujourd’hui, elles nous demandent de faire le contraire : nous essayons de revenir à la normale, nous essayons de rouvrir nos portes.'', raconte Ignacio Tendero Barreiro, propriétaire d’une boutique de vêtements.

Craignant le chaos, les commerçants avaient fermé leurs boutiques face à l’arrivée de 60 000 migrants dans l’enclave en provenance du Maroc.

''Nous avons décidé de fermer (hier) à cause du risque que tout s’effondre et que nous soyons submergés. Qu’ils puissent tout emporter et provoquer un véritable chaos.'', raconte Francisco Manuel Blanco, restaurateur.

La quasi-totalité des dizaines de milliers de migrants qui étaient entrés dans l'enclave espagnole de Ceuta, en Afrique du Nord, avaient quitté les lieux samedi, ont indiqué les autorités.