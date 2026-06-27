Mondial 2026 : qualification '' historique'' du Cap-Vert pour les 16es, le Sénégal au forceps

Le Cap-Vert a validé son billet pour les 16es de finale de la coupe du monde 2026 vendredi, après le match nul vierge face l’Arabie Saoudite.

Les Requins bleus avaient déjà tenu en échec l'Espagne et l'Uruguay. Au second tour, ils affronteront l’Argentine, championne du monde en titre, à Miami le 3 juillet.

Autre équipe africaine qualifiée pour le second tour du mondial, l'Égypte. Les pharaons ont occupé la deuxième place de leur groupe après un match nul d’un but partout face à l’Iran. Les hommes d’Hossam Hassan seront face à l’Australie au second tour.

Malgré deux défaites consécutives face à la France et à la Norvège, le Sénégal a composté son billet pour le second tour, après la victoire fleuve 5-0 contre l’Irak. De quoi ramener un peu le calme dans une tanière sous tension, en raison des performances jugées mitigées de certains cadres.