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Éthiopie : reprise des combats entre l'armée et les rebelles au Tigré

Sur cette photo d'archive prise ce samedi 8 mai 2021, des soldats éthiopien sur une route près d'Agula, , dans la région du Tigré, au nord de l'Éthiopie.   -  
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AP Photo
By Rédaction Africanews

Tigré

En Éthiopie, l’armée fédérale et les rebelles du Front de libération du peuple du Tigré ont déterré samedi la hache de guerre.

Les rebelles accusent les forces fédérales d’avoir attaqué leurs positions à Shererina, au Tigré occidental, près de la frontière avec le Soudan.

Alors que les relations entre Khartoum et Addis Abebas restent tendues.

L'Éthiopie accuse les autorités soudanaises de financer les forces tigréennes. Le Soudan de son côté avait fait de son côté avait état de frappes de drone ‘’en provenance du territoire éthiopien’’.

Samedi, les combats étaient toujours en cours, selon les responsables du Front de Libération du peuple du Tigré.

La reprise des affrontements nourrit la crainte d’une nouvelle escalade de violences dans la région, quatre ans après la signature d’un accord de paix entre les deux camps, à Pretoria, en Afrique du Sud.

La dernière guerre au Tigré, a fait au moins 600 000 morts, selon une estimation de l’Union africaine, entre 2020 et 2022.

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