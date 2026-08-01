Espagne : des migrants arrivés à Ceuta retournent volontairement au Maroc

Des personnes entrées jeudi dans l’enclave espagnole de Ceuta retournent volontairement au Maroc. Selon le ministère espagnol de l’Intérieur, environ 48 000 migrants ont quitté l’enclave.

Ils ont emprunté la digue frontalière pour le retour au bercail. Une décision motivée par la fatigue, la désillusion et le manque de ressources.

Au moins 60 000 personnes ont traversé la frontière entre le Maroc et l’enclave espagnole en moins de trois jours ; 34 sont mortes noyées en tentant de rallier Ceuta, selon les autorités espagnoles.

Derrière cet afflux massif, beaucoup soulignent l’arrêt rendu le 8 juillet par la Cour suprême espagnole, selon lequel les migrants arrivant par la mer ne doivent pas être renvoyés aussi rapidement que les autres.

Alors que des analystes affirment que le Maroc utilise la question migratoire comme un moyen de pression diplomatique, Rabat revendique la souveraineté sur Ceuta et Melilla depuis son indépendance en 1956.