Espagne : calme précaire à Ceuta après la crise migratoire

Maroc

Un calme précaire régnait samedi à Ceuta, après le chaos provoqué par l’arrivée entre jeudi et vendredi, d’au moins 60 000 migrants en provenance du Maroc.

La quasi-totalité de milliers de migrants entrés dans l’enclave espagnole sont retourné au Maroc, 48 000 selon les autorités espagnoles. Mais Certains migrants déterminés sont toutefois restés à Ceuta. Parmi eux figurait Mohamed Hatri, un Marocain de 23 ans.

''Toutes ces personnes se trouvent dans une situation très difficile ; on ne leur donne ni à manger ni à boire, et ils ont tout fermé pour qu’on ne puisse rien acheter à manger, afin de nous forcer à retourner dans notre pays. Mais même s’ils ferment tout, même si tout est fermé, on va rester ici, qu’on ait faim ou pas.'', raconte Mohamed Hatri, migrant à Ceuta, âgé de 23 ans.

Pas facile de s’approvisionner dans la ville. Les commerces ont baissé leurs rideaux de fer. Au grand dam des habitants.

''Il y a ici des gens qui n’ont plus de pain et qui n’ont pas pu acheter de nourriture, car lorsqu’ils se sont rendus dans certains supermarchés qui avaient ouvert, il n’y avait plus rien à manger, ou bien ils avaient fermé. Hier après-midi, ils étaient fermés parce qu’ils n’avaient plus rien, suite à la ruée. En effet, quand ils achètent, il ne reste plus rien pour les habitants locaux.’’, raconte Ashelim Mohamed, habitant de Ceuta.

Le maire de Ceuta affirme que la vie a été « bouleversée » suite à la forte augmentation des arrivées de migrants en provenance du Maroc

'' La vie dans cette ville a été bouleversée par l’incident frontalier – le plus grave que nous ayons connu dans notre histoire. Depuis hier, le retour des personnes s’est engagé de manière satisfaisante, mais le processus doit être mené à son terme ; la ville n’est pas encore revenue à la normale, et il reste nécessaire de maintenir un niveau élevé de sécurité publique.'', explique Juan Jesús Vivas, Maire-président de Ceuta.

Le bilan de la crise frontalière entre l’Espagne et le Maroc à Ceuta s’élève désormais à 67 morts, a annoncé samedi le gouvernement espagnol. Parmi les victimes figurent des personnes qui se sont noyées et d’autres qui ont trouvé la mort dans une bousculade alors qu’elles tentaient de franchir une barrière de protection.