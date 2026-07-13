Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Nigeria : le soulagement des parents après la libération d'élèves enlevés

Les parents d'élèves de l'école secondaire Lassa Day manifestent suite à l'enlèvement de leurs enfants dans la région d'Askira-Uba, au nord-est du Nigeria, mardi 30 juin 2026.   -  
Copyright © africanews
Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved.
By Rédaction Africanews

avec AP

Nigéria

Les parents des élèves enlevés dans une école de l'État d'Oyo, dans le sud-ouest du Nigeria, ont exprimé leur soulagement et leur gratitude après que leurs enfants ont été secourus, au terme de près de deux mois de captivité.

Les familles ont célébré cette nouvelle alors que les autorités commençaient à réunir les enfants avec leurs proches.

Les élèves et leurs enseignants sont toujours hospitalisés dans un hôpital militaire d’Ibadan, la capitale de l’État, où ils subissent des examens médicaux et reçoivent des soins.

"Quand j’ai appris qu’ils avaient été secourus, je n’étais que modérément heureux, car j’essayais de vérifier si c’était vrai ou non", a déclaré Jeremiah Jandeh, l’un des parents.

Il a ajouté qu’il avait désormais "l’esprit tranquille" depuis que la nouvelle de leur sauvetage avait été confirmée.

Ces enlèvements, survenus dans un État du sud, ont marqué une escalade de la crise sécuritaire que traverse le pays, car la plupart des enlèvements de ce type avaient jusqu’alors eu lieu dans le nord.

Les enlèvements dans les écoles sont fréquents au Nigeria, où des groupes armés les prennent pour cible afin de faire pression sur le gouvernement et d’obtenir des rançons.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.