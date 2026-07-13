Nigeria : le soulagement des parents après la libération d'élèves enlevés

Les parents des élèves enlevés dans une école de l'État d'Oyo, dans le sud-ouest du Nigeria, ont exprimé leur soulagement et leur gratitude après que leurs enfants ont été secourus, au terme de près de deux mois de captivité.

Les familles ont célébré cette nouvelle alors que les autorités commençaient à réunir les enfants avec leurs proches.

Les élèves et leurs enseignants sont toujours hospitalisés dans un hôpital militaire d’Ibadan, la capitale de l’État, où ils subissent des examens médicaux et reçoivent des soins.

"Quand j’ai appris qu’ils avaient été secourus, je n’étais que modérément heureux, car j’essayais de vérifier si c’était vrai ou non", a déclaré Jeremiah Jandeh, l’un des parents.

Il a ajouté qu’il avait désormais "l’esprit tranquille" depuis que la nouvelle de leur sauvetage avait été confirmée.

Ces enlèvements, survenus dans un État du sud, ont marqué une escalade de la crise sécuritaire que traverse le pays, car la plupart des enlèvements de ce type avaient jusqu’alors eu lieu dans le nord.

Les enlèvements dans les écoles sont fréquents au Nigeria, où des groupes armés les prennent pour cible afin de faire pression sur le gouvernement et d’obtenir des rançons.