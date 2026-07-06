Nigeria : des agriculteurs tués et d'autres enlevés lors d'une attaque

Au Nigeria, des hommes armés ont tué au moins neuf agriculteurs lors d'un raid contre un village de l'État de Kaduna, dans le nord-ouest du pays. Plusieurs autres agriculteurs ont aussi été enlevé selon un rapport de sécurité.

Quelques semaines après le début de la saison des pluies, les djihadistes et les gangs criminels – ravisseurs demandant des rançons et voleurs de bétail connus localement sous le nom de "bandits" – ont intensifié leurs attaques contre les communautés agricoles du nord et du centre du Nigeria qui ne paient pas les taxes qu’ils leur imposent.

Kaduna est l’un des nombreux États du nord et du centre du Nigeria touchés par ces gangs, qui attaquent les villages, tuent et enlèvent des habitants pour obtenir des rançons, puis pillent les habitations avant de les incendier.

Un rapport de sécurité rédigé pour les Nations unies et consulté dimanche par l’AFP indique que les assaillants ont fait irruption samedi dans les terres agricoles situées à la périphérie du village de Kakangi, dans le district de Birnin Gwari, et ont abattu des agriculteurs alors qu’ils travaillaient dans leurs champs.

"Neuf corps ont été retrouvés à ce jour, et six des victimes ont été identifiées par les autorités locales", précise le rapport.

Kabiru Ishaq, un responsable communautaire de Birnin Gwari, situé à environ 60 kilomètres de là, qui s’est rendu au village pour présenter ses condoléances, a déclaré que dix personnes avaient été tuées.

Il a expliqué que cette attaque constituait une vengeance suite à la mort d’un bandit tué par des agriculteurs lors d’une tentative de vol qui avait échoué plus tôt dans la journée, le rapport citant le même mobile.

Le complice du bandit "est revenu avec des renforts et a lancé une attaque de représailles", précise le rapport.

Les attaques contre les communautés agricoles du district rural de Birnin Gwari se sont poursuivies malgré un accord de paix conclu en novembre 2024, négocié par les autorités locales entre ces dernières et les bandits.

Le mois dernier, au moins six agriculteurs ont été tués et 20 enlevés lors d’une attaque contre le village de Danauta, dans ce même district, selon des sources locales.

Depuis plusieurs années, l'insécurité représente un fléau au Nigeria. Les groupes terroristes sèment la terreur, les gangs armés pillent, détruisent des habitations et n'hésitent pas à enlever des personnes et à réclamer des rançons, notamment dans des établissements scolaires.