Nigeria : les 39 élèves enlevés dans l'État d'Oyo ont été secourus

Les 39 élèves enlevés en mai dernier par des militants islamistes dans l'État d'Oyo, dans le sud-ouest du Nigeria, ont été libérés et sont désormais pris en charge par les autorités sanitaires, a confirmé le gouvernement local. Cinq des sept enseignants capturés lors de l'attaque ont également été secourus.

Le gouverneur de l'État, Seyi Makinde, s'est rendu samedi à l'hôpital militaire où les anciens otages reçoivent des soins. Il a exprimé son soulagement après leur libération : « Je suis très heureux que les 39 enfants soient tous de retour, ainsi que cinq des sept enseignants. C'est un immense soulagement. » Il a également salué l'action des forces de sécurité engagées dans l'opération, tout en rappelant que certains membres des forces de l'ordre ont perdu la vie au cours de cette intervention.

Selon le gouverneur, les rescapés demeurent profondément marqués par leur captivité. « Ils sont heureux d'avoir retrouvé leur liberté. Lorsqu'on est privé de sa liberté, c'est une épreuve. Certains sont encore très affaiblis et auront besoin de soins, ainsi que d'un accompagnement psychologique pour traiter les traumatismes qu'ils ont subis », a-t-il déclaré à l'issue de sa visite.

L'enlèvement de ces élèves constitue une évolution préoccupante de la crise sécuritaire nigériane. Jusqu'à présent, les enlèvements de masse visant des établissements scolaires étaient principalement concentrés dans le nord du pays. L'attaque perpétrée dans l'État d'Oyo témoigne d'une extension de cette menace vers le sud-ouest.

Au cours de la même semaine, des dizaines d'enfants avaient également été kidnappés dans l'État de Borno, foyer historique de l'insurrection jihadiste qui secoue le nord-est du Nigeria depuis plus d'une décennie.

Les enlèvements d'élèves demeurent une tactique fréquemment employée par des groupes armés au Nigeria. Les établissements scolaires sont régulièrement pris pour cible afin d'exercer une pression sur les autorités ou d'obtenir le versement de rançons, malgré les opérations de sécurité menées pour enrayer ce phénomène.