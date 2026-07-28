RDC : le projet '' Butu nde makabu'' au chevet des enfants des rues

Depuis trois ans, Sarah Ndele et ses amis parcourent les communes populaires de Kinshasa à travers leur projet ''Butu nde Makambu'', la nuit a aussi ses réalités, en lingala.

Leur objectif : aller à la rencontre des enfants de rue et des jeunes vivant dans les ghettos pour les initier au dessin, à la peinture, à la musique et aux performances de danse, dans l'espoir de favoriser leur réinsertion sociale.

''À travers ce projet, nous voulons montrer qu'au-delà du danger, la nuit est aussi remplie de réalités. Nous avons créé une atmosphère nocturne où nous pouvons produire nos œuvres d'art. Il y a des ateliers de peinture, de performance en danse et de musique. Nous avons réuni des jeunes qui vivent dans la rue et d'autres qui vivent avec leur famille, mais qui partagent la même passion pour l'art. Au lieu de les laisser vagabonder la nuit sans rien faire d'important, nous les rassemblons pour créer quelque chose ensemble.'', explique Sarah NDELE, artiste danseuse et organisatrice de Butu nde Makambu.

Plamedy dirige l'atelier de peinture de Butu nde Makambu. Il espère que les connaissances transmises à ces jeunes leur permettront de bâtir une carrière artistique et de s'éloigner de la consommation de stupéfiants, qui nuit gravement à leur santé.

''Aujourd'hui, nous sommes là pour leur montrer une bonne direction à suivre, afin qu'il ne soit pas trop tard pour eux demain. Les stupéfiants qu'ils consomment sont très nocifs pour leur santé. Nous sommes venus avec la volonté d'apporter un changement et de leur offrir de meilleures perspectives d'avenir.'', raconte, Plamedy MASINGA, artiste peintre et responsable de l'atelier de peinture à Butu nde Makambu.

Âgé de seulement 12 ans, Chris est orphelin et vit dans les rues de Lemba, à Kinshasa. Ce soir, il a participé à l'atelier de peinture. Il rêve de faire carrière dans le dessin.

''Je me sens bien d'être ici ce soir. Les activités se sont très bien déroulées. Mon souhait est d'apprendre à bien dessiner grâce à mon passage à Butu nde Makambu.'', affirme Chris EYELO, enfant de la rue et participant aux ateliers de peinture et de performance en danse de Butu nde Makambu.

Butu nde Makambu s'ajoute ainsi aux nombreuses initiatives locales qui œuvrent à la sensibilisation et à l'encadrement des jeunes Congolais, afin de les éloigner de la délinquance et de la dépendance aux drogues.