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Nigeria : des élèves enlevés par des hommes armés retrouvent leurs proches

Des parents d’élèves du lycée Lassa Day manifestent après l’enlèvement de leurs enfants dans la région d’Askira-Uba, dans le nord-est du Nigeria, mardi 30 juin 2026.   -  
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By Laetitia Lago Dregnounou

avec AP

Nigéria

Des scènes de joie et de soulagement ont marqué mercredi le retour d'élèves libérés dans l'État d'Oyo, au sud-ouest du Nigeria. Après plusieurs mois de captivité, les enfants ont retrouvé leurs familles et repris le chemin de l'école dans les communautés d'Ahoro-Esinele et de Yawoto.

Parmi eux figure Bello Hassan, 15 ans. Son père, Hamzata Wakili, a exprimé son émotion à son retour : « Quand mon fils est arrivé, j'étais heureux parce que je l'attendais. »

Les élèves avaient été enlevés en mai par des hommes armés. Le gouvernement nigérian a annoncé leur libération, précisant que huit suspects avaient été arrêtés au cours de l'opération, sans toutefois indiquer le nombre exact d'enfants secourus.

Les enlèvements d'élèves restent une menace récurrente au Nigeria, où des groupes armés ciblent régulièrement les écoles afin d'obtenir des rançons ou d'exercer une pression sur les autorités.

Malgré cette libération, l'inquiétude demeure. « La peur est toujours présente », confie Timothy Gbolagade, enseignant dans les localités concernées, soulignant que les habitants tentent de se soutenir mutuellement face à cette insécurité persistante.

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